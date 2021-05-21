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Франція і Німеччина виділять по 30 млн доз COVID-вакцин з іншим країнам

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Париж, П'ятниця 21 травня 2021 16:58
Франція і Німеччина виділять по 30 млн доз COVID-вакцин з іншим країнам Фото: президент Франції Еммануель Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Франція і Німеччина в рамках Європейської ініціативи поділяться 60 млн доз вакцин від коронавірусу з іншими країнами. Таку кількість доз мають намір нададуть країни до кінця цього року.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.

"Міжнародна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я триває. В рамках Європейської ініціативи, Франція зобов'язується поділитися щонайменше 30 млн доз різних вакцин до кінця року і надати додаткові фінанси ACT-A (механізм під егідою ВООЗ для доступності засобів боротьби з епідемією, - ред)", - заявив він.

Оновлено: У свою чергу ініціативу французького президента підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає видання ANI.

"Я теж хотіла б наслідувати приклад Франції і сказати, що до кінця року ми надамо ще 30 мільйонів доз вакцин", - заявила Меркель.

Нагадаємо, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Крім того, з 31 Травня у Франції почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років.

Відзначити, у Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година буде починатися пізніше - з 21: 00.

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