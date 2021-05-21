Франція і Німеччина виділять по 30 млн доз COVID-вакцин з іншим країнам
Франція і Німеччина в рамках Європейської ініціативи поділяться 60 млн доз вакцин від коронавірусу з іншими країнами. Таку кількість доз мають намір нададуть країни до кінця цього року.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.
"Міжнародна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я триває. В рамках Європейської ініціативи, Франція зобов'язується поділитися щонайменше 30 млн доз різних вакцин до кінця року і надати додаткові фінанси ACT-A (механізм під егідою ВООЗ для доступності засобів боротьби з епідемією, - ред)", - заявив він.
Оновлено: У свою чергу ініціативу французького президента підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає видання ANI.
"Я теж хотіла б наслідувати приклад Франції і сказати, що до кінця року ми надамо ще 30 мільйонів доз вакцин", - заявила Меркель.
Нагадаємо, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.
Крім того, з 31 Травня у Франції почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 18 років.
Відзначити, у Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година буде починатися пізніше - з 21: 00.