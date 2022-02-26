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Франция поддержала отключение России от SWIFT и санкции против Путина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 25 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Французский лидер поддержал отключение России от банковской системы SWIFT и санкции против Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина", - написал Зеленский по итогам беседы со своим французским коллегой.

Глава государства добавил, что Макрон также поддержал поставки Украине оборонительных вооружений. Зеленский назвал французского лидера настоящим другом, который не оставил Украину в самой трудной ситуации.

"Merci La France", - добавил Зеленский.

Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.

Отметим, ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронСанкцииВторжение России в Украину