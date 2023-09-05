Франція почала переговори про виведення частини своїх військ з Нігеру

Франція веде переговори з хунтою Нігеру, щоб вивести свої війська з країни після державного перевороту.

Наразі у Нігері перебувають майже півтори тисячі французьких військовослужбовців, яких туди направили для боротьби з джихадистами в регіоні Сахель.

Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне заявив, що сторони контактують, щоб "якнайшвидше" відправити французькі війська у Францію.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона чинного президента країни Мохамеда Базума взяла його в заручники та оголосила про повалення влади. Після цього новим головою Нігера себе оголосив керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Країни блоку Західної Африки (ECOWAS) заявили про планування військової інтервенції в Нігер, якщо Базума не відпустять. У відповідь хунта заявила, що вб'є президента у разі вторгнення.

Пізніше хунта виступила до посла Франції з вимогою покинути країну. На фоні цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна підтримає будь-які військові або дипломатичні зусилля країн ECOWAS. Натомість хунта заручилась підтримкою Малі та Буркіна-Фасо.

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