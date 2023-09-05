RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Фото: Франция хочет вывести часть своих войск из Нигера (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция ведет переговоры с нигерской хунтой о выводе французских войск из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Франция ведет переговоры с хунтой Нигера, чтобы вывести свои войска из страны после государственного переворота.

Сейчас в Нигере находятся почти полторы тысячи французских военнослужащих, которых туда направили для борьбы с джихадистами в регионе Сахель.

По данным анонимного источника издания, через месяц после того, как правящая хунта денонсировала долговременные соглашения о военном сотрудничестве между Францией и Нигером, "начались дискуссии о выводе определенных военных групп"

"Это нормально обсуждать это, поскольку антитеррористическое сотрудничество приостановлено", - добавил источник издания.

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейне заявил, что стороны контактируют, чтобы "как можно быстрее" отправить французские войска во Францию.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана действующего президента страны Мохаммеда Базума взяла его в заложники и объявила о свержении власти. После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Страны блока Западной Африки (ECOWAS) заявили о планировании военной интервенции в Нигер, если Базума не будет отпущен. В ответ хунта заявила, что убьет президента в случае вторжения.

Позже хунта выступила к послу Франции с требованием покинуть страну. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддержит какие-либо военные или дипломатические усилия стран ECOWAS. В то же время хунта заручилась поддержкой Мали и Буркина-Фасо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияНигер