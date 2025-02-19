Франція підтримує Україну і бере відповідальність за мир в Європі, - Макрон

Глава французької держави розповів, що у нього була довга розмова з колегами з Євросоюзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії.

"Позиція Франції та її партнерів ясна і єдина. Ми хочемо міцного і надійного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і будемо виконувати всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - запевнив Макрон.

Він уточнив, що Європа поділяє мету, яку поділяє президент США Дональд Трамп, - завершити агресивну війну Росії проти України.

При цьому, за його словами, зусилля Європи щодо досягнення миру продовжуватимуться відповідно до таких принципів:

Україна завжди має бути залучена і її права мають поважати;

мир має бути міцним і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру.

необхідно враховувати інтереси безпеки європейців.

Також Макрон додав, що є необхідність збільшення витрат на оборону і безпеку та нарощування потенціалу для Європи. Щодо цього питання рішення буде ухвалено найближчими днями і тижнями.