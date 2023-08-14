Франція підготувала 6 тисяч українських військових, - голова Міноборони

За словами французького міністра, Париж справляється із цим планом.

Чиновник зазначив, що до кінця поточного року у Франції завершать підготовку ще більше українських солдатів, і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.

"У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", - заявив Лекорню.

Глава Міноборони Франції також звернув увагу, що контрнаступальним операціям ЗСУ "потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Допомога Франції для України

Нагадаємо, що у липні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна приєднається до Великої Британії у постачанні Україні ракет великої дальності. Це дозволить ЗСУ уражати російських окупантів та цілі глибоко по лінії фронту.

Також зазначалося, що загалом Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. Перші ракети вже доставлені в Україну.

Додамо, що у травні Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Франція забезпечить кілька батальйонів ЗСУ "десятками бронемашин та легких танків".