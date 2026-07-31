Франція перекинула на кордон військових і дрони через вторгнення мігрантів до Сеуту

Макрон оголосив про підтримку Іспанії

Макрон заявив, що підтримує Іспанію у зв'язку з міграційною кризою в Сеуті та перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром країни.

За його словами, Париж готовий надати необхідну допомогу, зокрема із залученням Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex.

Макрон також позитивно оцінив взаємодію з Марокко, зазначивши, що завдяки співпраці вже вдалося повернути понад 40 тисяч людей із Сеути на територію королівства.

Що відбувається на кордоні

За словами французького лідера, міністри внутрішніх справ Франції та Іспанії координують дії та стежать за розвитком ситуації.

Він повідомив, що ще напередодні доручив посилити контроль на франко-іспанському кордоні, якщо цього вимагатимуть обставини.

"Розгорнуто чотири підрозділи мобільних сил, літаки та безпілотники", - повідомив Макрон.

Президент наголосив, що ці заходи доповнюють політику, яку Франція проводить із 2020 року. Вона передбачає спільні з Іспанією підрозділи та координацію дій щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Ставка на загальноєвропейські заходи

Макрон заявив, що Франція продовжує підтримувати європейські механізми повернення нелегальних мігрантів та реалізацію Пакту ЄС з питань притулку та міграції.

За його словами, минулого року обсяг незаконної міграції до Євросоюзу скоротився на 25%, а у 2026 році зниження продовжується на атлантичному напрямку та маршруті через західну частину Середземного моря.

На завершення президент Франції наголосив на необхідності спільних дій європейських країн для захисту зовнішніх кордонів ЄС та дотримання правил повернення нелегальних мігрантів, знову висловивши підтримку Іспанії, її уряду та громадянам.