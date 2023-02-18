Франція переграла збірну Норвегії у чоловічій естафеті на ЧС-2023

Четвірка французів фінішувала першою за несприятливих погодних умов, зокрема сильних поривів вітру. Збірна в складі Гігонни, Клода, Жаклена та Фійона Майє здолала 30-кілометрову дистанцію за 1 годину 21:48,8 хвилин.

Французька команда разом із чехами опинилися в лідерах після першого етапу естафети. Поруч вони трималися до останнього відрізку. Тут Фійон Майє зберіг першу позицію, а чех Маречек пішов на штрафні кола. Натомість на друге місце стараннями Йоганнеса Бьо піднялася Норвегія.

На останньому рубежі в стійці влучними були і Фійон Майє, і Бьо-молодший. Скандинав кинувся наздоганяти опонента, але попередні втрати співвітчизників відіграти не зумів. Відставання склало майже 39 секунд.

Збірна України естафету провалила. На восьми вогневих рубежах вітчизняні біатлоністи використали 15 додаткових патронів і змушені були піти на 6 кіл штрафу. У підсумку "синьо-жовті" посіли 13-те місце.

Чемпіонат світу, біатлонна естафета 4x7,5 км, чоловіки:

Франція Норвегія (+38,8) Швеція (+1:39,9)

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13. Україна (+5:51,1)