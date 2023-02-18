Франция опередила сборную Норвегии в мужской эстафете на ЧМ-2023

Четверка французов финишировала первой при неблагоприятных погодных условиях, в том числе сильных порывов ветра. Сборная в составе Гигонны, Клода, Жаклена и Фийона Майе одолела 30-километровую дистанцию за 1 час 21:48,8 минуты.

Французская команда вместе с чехами оказалась в лидерах после первого этапа эстафеты. Рядом они держались до последнего отрезка. Здесь Фийон Майе сохранил первую позицию, а чех Маречек пошел на штрафные круги. На второе место стараниями Йоханнеса Бе поднялась Норвегия.

На последнем рубеже в стойке точными были и Фийон Майе, и Бе-младший. Скандинав бросился догонять оппонента, но предыдущие потери соотечественников отыграть не сумел. Отставание составило почти 39 секунд.

Сборная Украины провалила эстафету. На восьми огневых рубежах отечественные биатлонисты использовали 15 дополнительных патронов и вынуждены были уйти на 6 кругов штрафа. В итоге "сине-желтые" заняли 13-е место.

Чемпионат мира, биатлонная эстафета 4x7,5 км, мужчины:

Франция Норвегия(+38,8) Швеция (+1:39,9)

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13. Украина (+5:51,1)