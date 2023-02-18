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Франция опередила сборную Норвегии в мужской эстафете на ЧМ-2023

Фото: Кентен Фийон Майе был точным на последних двух рубежах (facebook.com/fillonmailletquentin)
Автор: Антон Федорцив

Зрелищной победой сборной Франции завершилась мужская эстафета на чемпионате мира 2023 года по биатлону в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Четверка французов финишировала первой при неблагоприятных погодных условиях, в том числе сильных порывов ветра. Сборная в составе Гигонны, Клода, Жаклена и Фийона Майе одолела 30-километровую дистанцию за 1 час 21:48,8 минуты.

Французская команда вместе с чехами оказалась в лидерах после первого этапа эстафеты. Рядом они держались до последнего отрезка. Здесь Фийон Майе сохранил первую позицию, а чех Маречек пошел на штрафные круги. На второе место стараниями Йоханнеса Бе поднялась Норвегия.

На последнем рубеже в стойке точными были и Фийон Майе, и Бе-младший. Скандинав бросился догонять оппонента, но предыдущие потери соотечественников отыграть не сумел. Отставание составило почти 39 секунд.

Сборная Украины провалила эстафету. На восьми огневых рубежах отечественные биатлонисты использовали 15 дополнительных патронов и вынуждены были уйти на 6 кругов штрафа. В итоге "сине-желтые" заняли 13-е место.

Чемпионат мира, биатлонная эстафета 4x7,5 км, мужчины:

  1. Франция
  2. Норвегия(+38,8)
  3. Швеция (+1:39,9)

...

13. Украина (+5:51,1)

К слову, ранее Норвегия триумфовала в одиночном миксте усилиями дуэта Рейселанн-Ольсбу и Бе-младшего.

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