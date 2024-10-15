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Франція переграла Бельгію, Німеччина здолала Нідерланди: що сталося в Лізі націй

Фото: Коло Муані оформив дубль в Брюсселі (rte.ie)
Автор: Антон Федорців

Черговий тур четвертого сезону Ліги націй продовжився десятьма матчами. Успіх відсвяткували національні команди Франції, Угорщини, Італії, Німеччини, Албанії, Туреччини, Уельсу, Словаччини та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Збірна Бельгії не скористалася нагодою повести в рахунку в середині першого тайму протистояння з французами. Це Тілеманс із 11-метрової позначки пробив над воротами. Нападник "триколірних" Коло Муані на 35-й хвилині показав супернику, як треба реалізовувати пенальті. "Червоні дияволи" відігралися перед перервою – Опенда головою замкнув навіс Кастаня. Утім, у середині другої половини Коло Муані з другого поверху встановив підсумковий результат.

 

 

 

Угорська збірна забила по голу до та після перерви протистояння з Боснією і Герцеговиною. Дубль оформив лідер команди Марко Россі Собослай. Під завісу першого тайму він скористався передачею Надя. На старті же другої половини хавбек англійського "Ліверпуля" реалізував одинадцятиметровий. Боснійська команда перетворилася в безумовного аутсайдера групи, маючи в активі лише 1 очко.

 

 

 

Натомість в Мюнхені долю протистояння вирішив один забитий м'яч. До того ж, його оформив дебютант. Нападник "Штутгарта" Левелінг вийшов у старті Бундестіму та відзначився забитим м'ячем на 64-й хвилині. Допоміг німцям стандарт – кутовий. Оборона нідерландців зуміла відбити першу хвилю, але на підбиранні опинився самотній форвард і потужним ударом вгатив м'яч у ближній верхній кут воріт Вербрюггена.

 

 

 

Одним голом обмежилися і в Тбілісі. Збірна Грузії зазнала другої поразки поспіль. Цього разу "хрестоносці" програли албанцям. "Орли" оформили м'яч на старті другої половини. На 48-й хвилині Асллані влучно пробив із лінії штрафного майданчика після прориву збірної Албанії лівим флангом. Тепер балканці з кавказцями мають однакову кількість очок (по 6) і поступаються одним пунктом Чехії.

 

 

До слова, напередодні Україна зіграла внічию зі збірною Чехії у польському Вроцлаві.

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