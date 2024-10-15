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Франция переиграла Бельгию, Германия одолела Нидерланды: что произошло в Лиге наций

Фото: Коло Муани оформил дубль в Брюсселе (rte.ie)
Автор: Антон Федорцив

Очередной тур четвертого сезона Лиги наций продолжился десятью матчами. Успех отпраздновали национальные команды Франции, Венгрии, Италии, Германии, Албании, Турции, Уэльса, Словакии и Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Сборная Бельгии не воспользовалась возможностью повести в счете в середине первого тайма противостояние с французами. Это Тилеманс с 11-метровой отметки пробил выше ворот. Нападающий "трехцветных" Коло Муани на 35-й минуте показал сопернику, как нужно реализовывать пенальти. "Красные дьяволы" отыгрались перед перерывом – Опенда головой замкнул навес Кастаня. Впрочем, в середине второй половины Коло Муани со второго этажа установил итоговый результат.

 

 

 

Венгерская сборная забила по голу до и после перерыва противостояния с Боснией и Герцеговиной. Дубль оформил лидер команды Марко Росси Собослай. Под занавес первого тайма он пользовался передачей Надя. На старте же второй половины хавбек английского "Ливерпуля" реализовал одиннадцатиметровый. Боснийская команда превратилась в безусловного аутсайдера группы, имея в активе всего 1 очко.

 

 

 

В Мюнхене же судьбу противостояния решил один забитый мяч. К тому же его оформил дебютант. Нападающий "Штутгарта" Левелинг вышел в старте Бундестима и отличился забитым мячом на 64-й минуте. Помог немцам стандарт – угловой. Оборона нидерландцев сумела отразить первую волну, но на подборе оказался одинокий форвард и мощным ударом вонзил мяч в ближний верхний угол ворот Вербрюггена.

 

 

 

Одним голом ограничились и в Тбилиси. Сборная Грузии потерпела второе поражение подряд. В этот раз "крестоносцы" проиграли албанцам. "Орлы" оформили мяч на старте второй половины. На 48-й минуте Асллани точно пробил с линии штрафной после прорыва сборной Албании левым флангом. Теперь балканцы с кавказцами имеют одинаковое количество очков (по 6) и уступают один пункт Чехии.

 

 

К слову, накануне Украина сыграла вничью со сборной Чехии в польском Вроцлаве.

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