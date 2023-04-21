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Франція передасть Україні рейки для реконструкції залізниць

Фото: Франція передасть Україні рейки для реконструкції залізниць (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції передасть Україні рейки для реконструкції залізниць. Зокрема, Париж планує передати понад 25 тисяч тонн рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра транспорту Франції Клемана Бона у Twitter.

Військові дії залежать від державних залізниць. Як і майбутнє країни. На Одеському вокзалі - данина поваги 250 тисячам героїв залізниць, які, ризикуючи життям, підтримують країну. Наша повна підтримка: Франція поставить в Україну понад 20 тисяч тонн рейок", - написав він.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною . І цьому, на його думку, може допомогти Пекін.

Пізніше в Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України за посередництва Пекіна.

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ФранціяВійськова допомогаВійна Росії проти України