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Франция передаст Украине рельсы для реконструкции железных дорог

Фото: Франция передаст Украине рельсы для реконструкции железных дорог (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции передаст Украине рельсы для реконструкции железных дорог. В частности, Париж планирует передать более 25 тысяч тонн рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра транспорта Франции Клемана Бона в Twitter.

Военные действия зависят от государственных железных дорог. Как и будущее страны. На Одесском вокзале - дань уважения 250 тысячам героев железных дорог, которые, рискуя жизнью, поддерживают страну. Наша полная поддержка: Франция поставит в Украину более 20 тысяч тонн рельсов", - написал он.

Напомним, что недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к началу переговоров между Россией и Украиной. И этому, по его мнению, может помочь Пекин.

Позже в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

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