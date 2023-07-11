Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії, - Макрон

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіуса дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО", - заявив президента після прибуття на місце проведення саміту НАТО у Вільнюсі.

Як пише видання, ймовірно, йдеться про ракети дальнього радіуса дії SCALP.

Storm Shadow / SCALP

Storm Shadow - англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Зокрема Storm Shadow - британська назва ракети, а французький варіант позначається абревіатурою SCALP-EG.

В цілому французькі й британські варіанти ракети ідентичні. Відмінності полягають в програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет. Зокрема на основі SCALP були розроблені Black Shaheen (експортна модифікація, яка була створена на замовлення ОАЕ) та MdCN (призначена для експлуатація на кораблях й підводних човнах).

Україна також має у власному арсеналі Storm Shadow після допомоги Британії.

Варто нагадати про удари по мосту через Чонгарську протоку й по переправі через озеро Сиваш західніше. Деякий час військове керівництво жодним чином не коментувало цю інформацію, однак пізніше начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Олексій Громов підтвердив інформацію про те, що удари були завдані ракетами Storm Shadow.