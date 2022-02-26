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Франция передаст Украине оружие и военное оборудование, - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Франция передаст Украине оружие. Кроме того, страна предоставит и военное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Twitter.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!"- написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция передает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь.

Добавим, Украина недавно получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием.

Отметим, глава Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийФранцияУкраинаВторжение России в Украину