Франция передаст Украине оружие и военное оборудование, - Зеленский

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!"- написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция передает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь.

Добавим, Украина недавно получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием.

Отметим, глава Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.