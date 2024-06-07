Франція передала Україні військову допомогу на сотні млн євро у 2024 році: список

Допомога від Франції

Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни передає Україні військову допомогу. Париж, зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP, САУ Caesar і не лише.

Учора, 6 червня, президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні винищувачів Mirage 2000.

У Повітряних силах вже відреагували на такий анонс та назвали Mirage 2000 літаком, який може ефективно виконувати бойові завдання.

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