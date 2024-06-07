Франция передала Украине военную помощь на сотни млн евро в 2024 году: список

Помощь от Франции

Напомним, Франция с начала полномасштабной войны передает Украине военную помощь. Париж, в частности, уже поставляет дальнобойные ракеты SCALP, САУ Caesar и не только.

Вчера, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000.

В Воздушных силах уже отреагировали на такой анонс и назвали Mirage 2000 самолетом, который может эффективно выполнять боевые задания.

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