Франция передала Украине военную помощь на сотни млн евро в 2024 году: список
Фото: Франция передала Украине помощь на 420 млн евро в 2024 году (Getty Images)
Франция с начала 2024 года передала Украине военную помощь, стоимость которой оценивается в 420 млн евро. Париж показал полный список.
В Минобороны рассказали, что с января Украина получила от Франции:
- 100 800 пайков;
- 1526 биноклей ночного видения (1971 с начала полномасштабного вторжения);
- 15 противотанковых ракетных комплексов Milan (18 с начала полномасштабного вторжения);
- 34 бронетранспортеров VAB (284 c начала полномасштабного вторжения);
- пять грузовиков TRM 10000;
- 19 моторных лодок Zodiac Futura (49 c начала полномасштабного вторжения);
- 5 топливных цистерн TRM 10000 (15 с начала полномасштабного вторжения);
- нефтепродукты и реактивное топливо;
- 620 000 мелкокалиберных боеприпасов (1,72 млн с начала полномасштабного вторжения;
- 2 500 гранат (13 тысяч с начала полномасштабного вторжения);
- 10 000 патронов 12,7 мм (1,75 млн с начала полномасштабного вторжения);
- 1000 105-мм снарядов для AMX10 RC (10 000 с начала полномасштабного вторжения);
- 16 500 155-мм снарядов (46 500 с начала полномасштабного вторжения);
- 60 разведывательных дронов (220 с начала полномасштабного вторжения);
- 1 300 детонаторов (18 300 с начала полномасштабного вторжения);
- 200 петард (38 200 с начала полномасштабного вторжения);
- 1 400 единиц пиротехники (44 400 с начала полномасштабного вторжения);
- 1 000 противотанковых мин (4 600 с начала полномасштабного вторжения);
- 155 7,62-мм пулеметов (210 с начала полномасштабного вторжения);
- 150 12,7-мм пулеметов (710 с начала полномасштабного вторжения);
- 10 снайперских винтовок (30 с начала полномасштабного вторжения);
- управляемые бомбы AASM;
- 63 бомбы для авиации Mk81;
В ведомстве отметили, что Франция не только передавала военную помощь, но еще и подготавливала солдат ВСУ. С начала года тренировки прошли почти 2 тысячи украинских защитников.
Помощь от Франции
Напомним, Франция с начала полномасштабной войны передает Украине военную помощь. Париж, в частности, уже поставляет дальнобойные ракеты SCALP, САУ Caesar и не только.
Вчера, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000.
В Воздушных силах уже отреагировали на такой анонс и назвали Mirage 2000 самолетом, который может эффективно выполнять боевые задания.
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