Франція передала Україні партію генераторів

Зазначається, що допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник голови Міненерго Фарід Сафаров.

Як зазначили у Міненерго, обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського союзу.

На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, закуплених мешканцями цієї країни та представниками бізнесу.

Також раніше повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо постачання в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період вимкнення світла.

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