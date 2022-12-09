UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція передала Україні партію генераторів

Фото: Франція передала Україні партію генераторів (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міненерго у Facebook.

Зазначається, що допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник голови Міненерго Фарід Сафаров.

Як зазначили у Міненерго, обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського союзу.

На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, закуплених мешканцями цієї країни та представниками бізнесу.

Також раніше повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо постачання в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період вимкнення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франціягенератор