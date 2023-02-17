Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron

За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.

Akeron MP

Французька протитанкова керована ракета система п'ятого покоління. Володіючи режимами роботи "вистрілив-забув" та командне наведення, ПТРК також інтегрує сторонню цілевказівку для сценаріїв стрільби з закритих позицій за допомогою фіксації після запуску для прямої видимості (NLOS) використання.

"Akeron MP", що надійшов на озброєння Франції з 2017 року, був розроблений MBDA France і призначений для заміни MILAN і FGM-148 Javelin американського виробництва.

Він призначений для пішої піхоти (є переносним зенітно-ракетним комплексом), а також для встановлення на бойові машини та має дальність стрілянини до 5 км.