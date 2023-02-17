Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, хоча до цього про це не повідомляли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, яку приводить Opexnews.
За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.
"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.
Akeron MP
Французька протитанкова керована ракета система п'ятого покоління. Володіючи режимами роботи "вистрілив-забув" та командне наведення, ПТРК також інтегрує сторонню цілевказівку для сценаріїв стрільби з закритих позицій за допомогою фіксації після запуску для прямої видимості (NLOS) використання.
"Akeron MP", що надійшов на озброєння Франції з 2017 року, був розроблений MBDA France і призначений для заміни MILAN і FGM-148 Javelin американського виробництва.
Він призначений для пішої піхоти (є переносним зенітно-ракетним комплексом), а також для встановлення на бойові машини та має дальність стрілянини до 5 км.
Нагадаємо, що Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.
Франція сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.
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