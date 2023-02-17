Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron

По его словам, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.

"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в сообщении.

Akeron MP

Французская противотанковая управляемая ракета система пятого поколения. Обладая режимами работы "выстрелил-забыл" и командную наводку, ПТРК также интегрирует стороннее целеуказание для сценариев стрельбы с закрытых позиций посредством фиксации после запуска для прямой видимости (NLOS) использования.

"Akeron MP", поступивший на вооружение Франции с 2017 года, был разработан MBDA France и предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Он предназначен для пешей пехоты (является переносным зенитно-ракетным комплексом), а также для установки на боевые машины и имеет дальность стрельбы до 5 км.