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Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron

Фото: Akeron (facebook com armee2terre)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron, хотя до этого об этом не сообщали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которое приводит Opexnews.

По его словам, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.

"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в сообщении.

Akeron MP

Французская противотанковая управляемая ракета система пятого поколения. Обладая режимами работы "выстрелил-забыл" и командную наводку, ПТРК также интегрирует стороннее целеуказание для сценариев стрельбы с закрытых позиций посредством фиксации после запуска для прямой видимости (NLOS) использования.

"Akeron MP", поступивший на вооружение Франции с 2017 года, был разработан MBDA France и предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Он предназначен для пешей пехоты (является переносным зенитно-ракетным комплексом), а также для установки на боевые машины и имеет дальность стрельбы до 5 км.

Напомним, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

Франция сконцентрировалась на поставке Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков.

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