Франция ожидает существенного прогресса в выполнении минских договоренностей

Встреча в нормандском формате должна сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении минских соглашений. Об этом заявили в посольстве Франции на странице в Twitter.

Так, в Париже ожидают от нормандского саммита прогресса в выполнении минских договоренностей по разрешению ситуации на Донбассе.

"Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате с участием Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Этот саммит должен сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении минских договоренностей", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее в Федеральном правительстве Германии заявили, что ожидают от встречи в нормандском формате "нового импульса" в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. В Бундестаге уверены, что дальнейший существенный прогресс может быть достигнут благодаря выполнению минских соглашениях, что приблизит к прочному политическому решению.

Как писало РБК-Украина, целью встречи "нормандской четверки" должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т. ч. закрепление особого статуса оккупированного Донбасса, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.