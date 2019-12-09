Франція очікує істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей

Зустріч у нормандському форматі повинна зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських угод. Про це заявили у посольстві Франції на сторінці у Twitter.

Так, у Парижі очікують від нормандського саміту прогресу у виконанні мінських домовленостей щодо вирішення ситуації на Донбасі.

"Сьогодні в Парижі проходить саміт у нормандському форматі за участі Еммануеля Макрона, Ангели Меркель, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цей саміт повинен зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні мінських домовленостей", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, раніше у Федеральному уряді Німеччини заявили, що очікують від зустрічі у нормандському форматі "нового імпульсу" у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Бундестагу впевнені, що подальший суттєвий прогрес може бути досягнутий завдяки виконанню мінських угодах, що наблизить до міцного політичного рішення.

Як писало РБК-Україна, метою зустрічі "нормандської четвірки" має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу окупованого Донбасу, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.