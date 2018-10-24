Франция ответила Сальвини на обвинения в связи с пограничным инцидентом

Фото: мигранты (flickr.com/european_parliament)

Французкие власти отметили, что несовершеннолетних "передают ведомственным учреждениям и не передают итальянским властям"

Французские власти в среду заявили, что несовершеннолетние без сопровождения, которые внесены в перечень мигрантов и не имеют разрешения на въезд во Францию, все равно не подлежат возврату в Италию, когда они пересекают границу незаконно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

"Таких несовершеннолетних передают ведомственным учреждениям и не передают итальянским властям. Это касается и инцидента с двумя мигрантами, не достигшими 18-летнего возраста, который произошел 18 октября", - заявили в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции.

Отметим, ранее министр внутренних дел Италии Сальвини заявлял, что Франция на прошлой неделе пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов через границу в Италию. Он не уточнил где именно произошел инцидент, и кто с французской стороны пытался вернуть мигрантов.

Напомним, глава итальянского МВД Маттео Сальвини ранее заявлял, что Италия может прекратить принимать авиарейсы из Европейского союза с мигрантами на борту.