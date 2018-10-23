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Франция пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов в Италию, - Сальвини

Новости » Политика    23.10.2018 - 21:16
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)

Министр внутренних дел Италии не уточнил где именно произошел инцидент, и кто с французской стороны пытался вернуть мигрантов

Франция на прошлой неделе пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов через границу в Италию. Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Сальвини, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.

"Франция пыталась вернуть в Италию нескольких несовершеннолетних: это произошло 18 октября после 22:30, но мы помешали этому", - написал Сальвини.

Он не уточнил где именно произошел инцидент, и кто с французской стороны пытался вернуть мигрантов.

"Я подтверждаю постоянное присутствие патруля на границе, и я подтверждаю свое приглашение французскому министру Кастанье приехать в Рим, важно четко прояснить эти эпизоды", - добавил он.

Франция пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов в Италию, - Сальвини

Отметим, глава итальянского МВД Маттео Сальвини ранее заявлял, что Италия может прекратить принимать авиарейсы из Европейского союза с мигрантами на борту.

Напомним, в Италии 2 октября полиция арестовала мэра итальянского города Риаче Доменико Лукано за содействие нелегальной миграции в Европе. Лукано также обвиняют в нарушениях при распределении контрактов на переработку мусора.

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