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Франція відповіла Сальвіні на звинувачення у зв'язку з прикордонним інцидентом

Новини » Політика    24.10.2018 - 20:47
Фото: мігранти (flickr.com/european_parliament)
Фото: мігранти (flickr.com/european_parliament)

Французька влада зазначила, що неповнолітніх "передають відомчим установам і не передають італійській владі"

Французька влада в середу заявила, що неповнолітні без супроводу, які внесені в перелік мігрантів і не мають дозволу на в'їзд у Францію, все одно не підлягають поверненню в Італію, коли вони перетинають кордон незаконно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

"Таких неповнолітніх передають відомчим установам і не передають італійській владі. Це стосується і інциденту з двома мігрантами, які не досягли 18-річного віку, який відбувся 18 жовтня", - заявили в департаменті Верхні Альпи на південному сході Франції.

Відзначимо, раніше міністр внутрішніх справ Італії Сальвини заявляв, що Франція минулого тижня намагалася повернути неповнолітніх мігрантів через кордон в Італію. Він не уточнив де саме стався інцидент, і хто з французької сторони намагався повернути мігрантів.

Нагадаємо, глава італійського МВС Маттео Сальвіні раніше заявляв, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту.

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