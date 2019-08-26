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Франция оценила переговоры с Ираном как положительные

Новости » Политика    26.08.2019 - 05:19
Франция оценила переговоры с Ираном как положительные
Иллюстративное фото (defense.gouv.fr)

В Елисейском дворце сообщили, что переговоры состоялись "по согласованию с США и в полной гармонии"

В аппарате президента Франции назвали позитивными переговоры президента Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Ирана Могаммадом Джавадом Зарифом на саммите "Большой семерки" (G7) в Биаррице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению Елисейского дворца, в дискуссиях с представителем Ирана также принимали участие немецкие и британские чиновники, и их планируют продолжить.

Представитель аппарата президента Франции также добавил, что переговоры состоялись "по согласованию с США и в полной гармонии".

Зариф, со своей стороны, после встречи с Макроном написал в Twitter, что "дорога впереди тяжелая, но стоит попробовать".

Напомним, в воскресенье, 25 августа, глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл во французский город Биарриц, где продолжается саммит стран "Большой семерки", по приглашению главы МИД Жан-Ива Ле Дриана для обсуждения "недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

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