Франція оцінила переговори з Іраном як позитивні

Ілюстративне фото (defense.gouv.fr)

У Єлисейському палаці повідомили, що переговори відбулися "за погодженням із США та в цілковитій гармонії"

В апараті президента Франції назвали позитивними переговори президента Еммануеля Макрона та голови МЗС Жан-Іва Ле Дріана із міністром закордонних справ Ірану Могаммадом Джавадом Заріфом на саміті "Великої сімки" (G7) у Біарріці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, в дискусіях з представником Ірану також брали участь німецькі і британські посадовці, і їх планують продовжити.

Представник апарату президента Франції також додав, що переговори відбулися "за погодженням із США та в цілковитій гармонії".

Заріф, зі свого боку, після зустрічі з Макроном написав у Twitter, що "дорога попереду важка, але варто спробувати".

Нагадаємо, у неділю, 25 серпня, голова Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф прибув до французького міста Біарріц, де триває саміт країн "Великої сімки", на запрошення голови МЗС Жан-Іва Ле Дріана для обговорення "нещодавніх ініціатив президентів Ірану та Франції".