Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Франції.

Цьому передував тривалий етап морських випробувань, який розпочався ще в лютому. У ході тестувань екіпаж перевірив технічні можливості субмарини, її витривалість та функціонування бортових систем у різних кліматичних умовах - від холодних полярних вод до теплих морських районів.

De Grasse є четвертим із шести атомних підводних човнів класу Suffren, створення яких відбувається в межах французької програми Barracuda. Проект стартував у 2006 році та передбачає поступове оновлення підводного флоту Франції.

Виробництво De Grasse компанія Naval Group розпочала у 2014 році на суднобудівному підприємстві в Шербурі. Спуск підводного човна на воду відбувся у травні 2025 року. Наразі триває будівництво двох останніх підводних човнів проекту - Rubis та Casabianca.

Технічні характеристики та озброєння

Атомні підводні човни класу Suffren мають надводну водотоннажність 4 700 тонн, підводну водотоннажність у 5 300 тонн та підводна швидкість у понад 25 вузлів. Енергетична установка - це водо-водяний ядерний реактор потужністю 150 МВт.

Арсенал De Grasse включає чотири торпедні апарати калібру 533 мм із загальним боєзапасом до 20 одиниць озброєння. Зокрема, субмарина може застосовувати важкі торпеди F21, протикорабельні ракети Exocet SM39, а також крилаті ракети SCALP Naval, авіаційна версія якої перебуває на озброєнні України.

SCALP Naval має циліндричний корпус адаптований для пусків з торпедних апаратів підводних човнів і вертикальної пускової установки надводних кораблів. Морський варіант оснащений твердопаливним прискорювачем.