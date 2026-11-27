Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Франции.

Этому предшествовал длительный этап морских испытаний, начавшийся еще в феврале. В ходе тестирования экипаж проверил технические возможности субмарины, ее выносливость и функционирование бортовых систем в разных климатических условиях - от холодных полярных вод до теплых морских районов.

De Grasse является четвертой из шести атомных подлодок класса Suffren, создание которых происходит в рамках французской программы Barracuda. Проект стартовал в 2006 году и предусматривает постепенное обновление подводного флота Франции.

Производство De Grasse компания Naval Group начала в 2014 году на судостроительном предприятии в Шербуре. Спуск подлодки на воду состоялся в мае 2025 года. В настоящее время продолжается строительство двух последних подлодок проекта - Rubis и Casabianca.

Технические характеристики и вооружение

Атомные подлодки класса Suffren имеют надводное водоизмещение 4 700 тонн, подводное водоизмещение в 5 300 тонн и подводную скорость более 25 узлов. Энергетическая установка - это водо-водяной ядерный реактор мощностью 150 МВт.

Арсенал De Grasse включает четыре торпедных аппарата калибра 533 мм с общим боезапасом до 20 единиц вооружения. В частности, субмарина может использовать тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты Exocet SM39, а также крылатые ракеты SCALP Naval, авиационная версия которой находится на вооружении Украины.

SCALP Naval имеет цилиндрический корпус, адаптированный для пусков с торпедных аппаратов подводных лодок и вертикальной пусковой установки надводных кораблей. Морской вариант оснащен твердотопливным ускорителем.