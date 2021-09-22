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Франция отменила встречу с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 11:36
Франция отменила встречу с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН Фото: Франция отменила встречу с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Французская сторона отказалась встречаться с главами МИД США, Великобритании и Германии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Причиной тому стал спор относительно нового альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, встреча глав МИД было отсрочена.

"Причина заключалась в недовольстве французской стороны, которое я могу понять, и в том, что сначала нужно уладить некоторые вещи, прежде чем мы сможем сесть вместе в этом формате", - сказал Маас.

Между тем, Госдепартамент США ссылается на сложности планирования изменения планов, отметив, что графики являются динамическими, и остается выяснить, такая встреча является ли все еще необходимой на этой неделе.

Отметим, что новый Индо-Тихоокеанский пакт между США, Великобританией и Австралией, был принят на прошлой неделе, что повлекло глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрона отозвал своих послов в Австралии и США.

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