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Франція скасувала зустріч з США, Британією і Німеччиною на Генасамблеї ООН

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Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 11:36
Франція скасувала зустріч з США, Британією і Німеччиною на Генасамблеї ООН Фото: Франція скасувала зустріч з США, Британією і Німеччиною на Генасамблеї ООН (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Французька сторона відмовилася зустрічатися з главами МЗС США, Британії та Німеччини у межах Генеральної Асамблеї ООН. Причиною тому стала суперечка щодо нового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, зустріч глав МЗС була відтермінована.

"Причина полягала в невдоволенні французької сторони, яке я можу зрозуміти, і в тому, що спочатку потрібно залагодити деякі речі, перш ніж ми зможемо сісти разом в цьому форматі", - сказав Маас.

Між тим Держдепартамент США посилається на складнощі планування зміни планів, зазначивши, що графіки є динамічними, і залишається з'ясувати, чи така зустріч все ще необхідна цього тижня.

Зазначимо, що новий Індо-Тихоокеанський пакт між США, Великобританією та Австралією, був прийнятий минулого тижня, що спричинило глибоку дипломатичну кризу між Вашингтоном та Парижем.

На що президент Франції Еммануель Макрон відкликав своїх послів в Австралії та США.

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