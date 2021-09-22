Франція скасувала зустріч з США, Британією і Німеччиною на Генасамблеї ООН

Французька сторона відмовилася зустрічатися з главами МЗС США, Британії та Німеччини у межах Генеральної Асамблеї ООН. Причиною тому стала суперечка щодо нового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

За словами м іністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, зустріч глав МЗС була відтермінована.

"Причина полягала в невдоволенні французької сторони, яке я можу зрозуміти, і в тому, що спочатку потрібно залагодити деякі речі, перш ніж ми зможемо сісти разом в цьому форматі", - сказав Маас.

Між тим Держдепартамент США посилається на складнощі планування зміни планів, зазначивши, що графіки є динамічними, і залишається з'ясувати, чи така зустріч все ще необхідна цього тижня.

Зазначимо, що новий Індо-Тихоокеанський пакт між США, Великобританією та Австралією, був прийнятий минулого тижня, що спричинило глибоку дипломатичну кризу між Вашингтоном та Парижем.