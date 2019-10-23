Франция готова отложить Brexit только на несколько дней

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Париж готов к новой отсрочке Brexit, но только на короткий срок

Франция согласилась отложить Brexit только на несколько дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 minutes.

По словам министра по европейским делам Франции Амели де Моншален, Париж готов к новой отсрочке Brexit, но только на короткий срок.

"Франция открыта для отсрочке Brexit "на несколько дней… чтобы позволить британскому парламенту завершить свои процедуры", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что поддерживает новую отсрочку соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года. 23 октября во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском Варадкар заявил, что считает, что Великобритании следует предоставить отсрочку, о которой она просила.

Как сообщает РБК-Украина, 22 октября Борис Джонсон провалил второе голосование - британский парламент отказался утвердить ускоренный график Brexit. Против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата, поддержали - 308.

Также в случае новой отсрочки Джонсон планирует провести досрочные парламентские выборы в Великобритании. Сообщается, что выборы могут состояться до 25 декабря.