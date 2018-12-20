Франция оставит войска в Сирии после ухода США

Фото: Натали Луазо (flickr.com/ANESP)

Во Франции считают, что борьба с терроризмом не закончена

Франция решила продлить свое военное присутствие в Сирии. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"На данный момент, конечно, мы остаемся в Сирии", - сказала министр в прямом эфире одного из новостных телеканалов, добавив, что "борьба с терроризмом не закончена".

Однако она подчеркнула, что в борьбе с террористическими организациями в Сирии достигнуто значительного прогресса.

По словам министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли, террористическая организация

"Исламское государство" "не стерта с лица земли". Она отметила, что "ИГИЛ слабее, чем когда-либо", добавив, что террористы потеряли 90% своей территории.

Напомним, США начали вывод войск из Сирии и переходят к новому этапу борьбы с "Исламским государством". Ранее президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Добавим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Сообщалось, что сирийские силы при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемым террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.