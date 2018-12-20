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Франція залишить війська в Сирії після відходу США

Новини » Політика    20.12.2018 - 11:49
Франція залишить війська в Сирії після відходу США
Фото: Наталі Луазо (flickr.com/ANESP)

У Франції вважають, що боротьба з тероризмом не закінчена

Франція вирішила продовжити свою військову присутність в Сирії. Про це заявила міністр у європейських справах при МЗС Франції Наталі Луазо, передає РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"На даний момент, звичайно, ми залишаємося в Сирії", - сказала міністр у прямому ефірі одного з телеканалів новин, додавши, що "боротьба з тероризмом не закінчена".

Однак вона підкреслила, що в боротьбі з терористичними організаціями в Сирії досягнуто значного прогресу.

За словами міністра збройних сил Франції Флоранс Парлі, терористична організація
"Ісламська держава" "не стерта з лиця землі". Вона зазначила, що "ІДІЛ слабше, ніж коли-небудь", додавши, що терористи втратили 90% своєї території.

Нагадаємо, США почали виведення військ з Сирії та переходять до нового етапу боротьби з "Ісламським державою". Раніше президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Додамо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії. Повідомлялося, що сирійські сили при підтримці США, штурмували останній великий оплот, утримуваним терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.

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