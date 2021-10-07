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Франция обыграла Бельгию и вышла в финал Лиги наций в матче с двумя разными таймами

Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Франции стала вторым финалистом Лиги наций. Французы в сумасшедшем матче переиграла Бельгию, проигрывая по ходу в два гола - 3:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первый тайм был полностью за бельгийцами. В итоге "красные дьяволы" под конец тайма смогли аккумулировать свою активность в два гола. Сперва на 37-й минуте отметился Карраско. А через три минуты второй гол за Бельгию забил Лукаку.

Во второй половине все с ног на голову перевернули игроки Франции. Сперва на 62-й минуте Бензема отквитал один гол. А на 69-й французы заработали пенальти, который четко реализовал Мбаппе.

Последние минуты напоминали настоящие "американские горки". Сперва несколько хороших возможностей упустили французы, а затем на 87-й минуте отметились бельгийцы. Но гол Лукаку отменили после просмотра VAR - форвард залез в офсайд.

Казалось, что уже будут экстратаймы, но на 90-й минуте разрядил пушку с линии штрафной Эрнандес, подарив победу Франции.

В финале Лиги наций Франция встретятся 10 октября с Испанией, которая вчера переиграла Италию 2:1.

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ФранцияЛига нацийФутбол