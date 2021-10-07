Франція обіграла Бельгію і вийшла у фінал Ліги Націй у матчі з двома різними таймами

Перший тайм був повністю за бельгійцями. У підсумку "червоні дияволи" під кінець тайму змогли акумулювати свою активність у два голи. Спершу на 37-й хвилині відзначився Карраско. А через три хвилини другий гол за Бельгію забив Лукаку.

У другій половині все з ніг на голову перевернули гравці Франції. Спершу на 62-й хвилині Бензема відквитав один гол. А на 69-й французи заробили пенальті, який чітко реалізував Мбаппе.

Останні хвилини нагадували справжні "американські гірки". Спершу кілька хороших можливостей упустили французи, а потім на 87-й хвилині відзначилися бельгійці. Але гол Лукаку скасували після перегляду VAR-форвард заліз в офсайд.

Здавалося, що вже будуть екстратайми, але на 90-й хвилині розрядив гармату з лінії штрафного Ернандес, подарувавши перемогу Франції.

У фіналі Ліги Націй Франція зустрінуться 10 жовтня з Іспанією, яка вчора переграла Італію 2:1.