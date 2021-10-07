ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Испания обыграла Италию и стала первым финалистом Лиги наций

Новина українською →
Милан, Четверг 07 октября 2021 00:01
Испания обыграла Италию и стала первым финалистом Лиги наций Фото: дублем в ворота Италии отметился Ферран Торрес (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 6 октября, состоялся первый полуфинал Лиги наций. Испания обыграла Италию 2:1 и пробилась в финал.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Исход поединка решился еще в первой половине матча. Уже на 17-й минуте после флангового навеса от Оярсабаля отметился Ферран Торрес.

А на последней добавленной минуте к первой 45-минутки тот же Торрес оформил дубль, замкнув головой подачу все того же Оярсабаля.

При этом за три минуты до второго гола испанцев рефери удалил одного из лидеров обороны Италии - вторую желтую карточку схлопотал Бонуччи.

Во втором тайме итальянцы, несмотря на игру в меньшинстве, смогли один гол отквитать - на 83-й минуте отличился Пеллегрини. Но на большее "скуадру адзурру" не хватило.

В итоге минимальная победа Испании, которая позволила им выйти в финал Лиги наций. Завтра, 7 октября, в 21:30 состоится второй полуфинал, где встретятся Бельгия и Франция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига наций Футбол Сборная Испании Сборная Италии
NEWS
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег