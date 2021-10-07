Испания обыграла Италию и стала первым финалистом Лиги наций

Сегодня, 6 октября, состоялся первый полуфинал Лиги наций. Испания обыграла Италию 2:1 и пробилась в финал.

Исход поединка решился еще в первой половине матча. Уже на 17-й минуте после флангового навеса от Оярсабаля отметился Ферран Торрес.

А на последней добавленной минуте к первой 45-минутки тот же Торрес оформил дубль, замкнув головой подачу все того же Оярсабаля.

При этом за три минуты до второго гола испанцев рефери удалил одного из лидеров обороны Италии - вторую желтую карточку схлопотал Бонуччи.

Во втором тайме итальянцы, несмотря на игру в меньшинстве, смогли один гол отквитать - на 83-й минуте отличился Пеллегрини. Но на большее "скуадру адзурру" не хватило.

В итоге минимальная победа Испании, которая позволила им выйти в финал Лиги наций. Завтра, 7 октября, в 21:30 состоится второй полуфинал, где встретятся Бельгия и Франция.