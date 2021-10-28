UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми

Автор: Анна Полисученко

Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС. Это заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь