Франція звинуватила родичів Лукашенка в торгівлі людьми

Родичі Олександра Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів до кордонів Білорусі з країнами ЄС. Це заявив державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз в пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче і гуманно" в ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони - послабити і роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен він не назвав.