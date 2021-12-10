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Франция обсудит с госсекретарем США членство Украины в НАТО

Автор: Сергей Пышкин

Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО во время министерской встречи G7. Впрочем, по словам министра обороны страны Флоранс Парли пока "рано делать окончательные выводы".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Франции Жана Ива Ле-Дрианом.

По словам главы МИД Франции, сегодня он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Ливерпуле.

"Мы ведем постоянные обмены с США по ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, в особенности, и этот вопрос (членства Украины в НАТО -ред.), - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Между тем министр обороны Франции Флоранс Парли, в свою очередь, заявила о важности непрерывно продолжать этот диалог, однако выводы делать еще рано.

Министерская встреча G7 состоится с 10 по 12 декабря в Ливерпуле.

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НАТОФранцияСоединенные Штаты АмерикиУкраина