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Франція обговорить з держсекретарем США членство України в НАТО

Автор: Сергій Пишкін

Франція порушить питання членства України в НАТО під час міністерської зустрічі G7. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Франції Жана Іва Ле-Дріаном.

За словами голови МЗС Франції, сьогодні він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі.

"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО -ред.), - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Тим часом міністр оборони Франції Флоранс Парлі, своєю чергою, заявила про важливість безперервно продовжувати цей діалог, однак висновки робити ще рано.

Міністерська зустріч G7 відбудеться з 10 по 12 грудня у Ліверпулі.

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