Головна » Новини » У світі

Франція обіцяє посилити тиск на Росію після масованої атаки на Київ

Україна, Неділя 16 листопада 2025 09:45
Франція обіцяє посилити тиск на Росію після масованої атаки на Київ Фото: глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ Франції різко засудило масовану російську атаку в ніч на 14 листопада, унаслідок якої в Києві постраждали понад три десятки людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в офіційному представництві французького зовнішньополітичного відомства.

У відомстві зазначили, що удари РФ були спрямовані насамперед по столиці - її енергетичній інфраструктурі, житлових кварталах та лікарні, що призвело до численних жертв і поранень, зокрема серед дітей.

"Ці удари, які були значного масштабу і включали близько 430 дронів та 18 ракет, запущених декількома залпами, є подальшою ескалацією і демонструють, якщо потрібні додаткові докази, небажання Росії дотримуватися миру", – наголосили у Франції.

Париж висловив повну солідарність Україні, її громадянам і владі, а також працівникам посольства Азербайджану, яке теж постраждало від удару.

Франція підтвердила непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наголосила, що разом із партнерами продовжить посилювати допомогу Києву й тиск на Росію для припинення війни.

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, випустивши 19 ракет і 430 ударних дронів. Для удару застосували аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні "Іскандер-М/КN-23".

Найбільшого удару зазнав Київ. У столиці зафіксовано численні влучання в житлові будинки. У Дніпровському районі дрон влучив у п’ятиповерхівку, спричинив сильну пожежу та заблокував людей у квартирах, тож рятувальникам довелося проводити термінову евакуацію.

Суттєві пошкодження отримали також багатоповерхівки в Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Унаслідок атаки постраждали школа в Дарницькому районі та лікарня в Голосіївському.

Водночас Міноборони РФ традиційно заявило, що нібито атакувало військово-промислові та енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, рятувальні роботи в Деснянському районі вже завершено: підрозділи ДСНС евакуювали 17 людей, серед них одну дитину, а психологи служби надали допомогу 252 постраждалим та їхнім родинам.

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

