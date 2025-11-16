ua en ru
Франция обещает усилить давление на Россию после массированной атаки на Киев

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 09:45
UA EN RU
Франция обещает усилить давление на Россию после массированной атаки на Киев Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел Франции резко осудило массированную российскую атаку в ночь на 14 ноября, в результате которой в Киеве пострадали более трех десятков человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в официальном представительстве французского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что удары РФ были направлены прежде всего по столице - ее энергетической инфраструктуре, жилым кварталам и больнице, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей.

"Эти удары, которые были значительного масштаба и включали около 430 дронов и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, нежелание России соблюдать мир", - отметили во Франции.

Париж выразил полную солидарность Украине, ее гражданам и властям, а также работникам посольства Азербайджана, которое тоже пострадало от удара.

Франция подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что вместе с партнерами продолжит усиливать помощь Киеву и давление на Россию для прекращения войны.

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине, выпустив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для удара применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".

Наибольшему удару подвергся Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома. В Днепровском районе дрон попал в пятиэтажку, вызвал сильный пожар и заблокировал людей в квартирах, поэтому спасателям пришлось проводить срочную эвакуацию.

Существенные повреждения получили также многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. В результате атаки пострадали школа в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

В то же время Минобороны РФ традиционно заявило, что якобы атаковало военно-промышленные и энергетические объекты.

Напомним, спасательные работы в Деснянском районе уже завершены: подразделения ГСЧС эвакуировали 17 человек, среди них одного ребенка, а психологи службы оказали помощь 252 пострадавшим и их семьям.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

