Франция обещает усилить давление на Россию после массированной атаки на Киев

Министерство иностранных дел Франции резко осудило массированную российскую атаку в ночь на 14 ноября, в результате которой в Киеве пострадали более трех десятков человек.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили в официальном представительстве французского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что удары РФ были направлены прежде всего по столице - ее энергетической инфраструктуре, жилым кварталам и больнице, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей.

"Эти удары, которые были значительного масштаба и включали около 430 дронов и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, нежелание России соблюдать мир", - отметили во Франции.

Париж выразил полную солидарность Украине, ее гражданам и властям, а также работникам посольства Азербайджана, которое тоже пострадало от удара.

Франция подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что вместе с партнерами продолжит усиливать помощь Киеву и давление на Россию для прекращения войны.