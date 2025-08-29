Франція, Німеччина і Британія повертають санкції ООН проти Ірану: реакція США не забарилась

Рішення про відновлення санкцій ООН проти Ірану стало реакцією на систематичне порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

За даними дипломатичних джерел, крок "Європейської трійки" має на меті посилити тиск на іранську владу та змусити її повернутися до конструктивних переговорів щодо ядерної програми.

Санкції, які можуть бути поновлені, стосуються обмежень на постачання зброї, заморожування активів та заборони міжнародних поїздок для низки іранських посадовців.

США вже висловили підтримку ініціативі європейських партнерів. Зокрема, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США підтримують рішення "Європейської трійки" та закликають Іран до серйозних дипломатичних переговорів для вирішення ядерної проблеми.

Американська сторона підкреслила, що Іран має обрати шлях дипломатії та серйозного діалогу, аби уникнути ще глибшої міжнародної ізоляції.

Зазначимо, що у 2015 році Іран підписав Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), який обмежував розвиток його ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Втім, упродовж останніх років Міжнародне агентство з атомної енергії неодноразово повідомляло про порушення Іраном узятих на себе зобов’язань.