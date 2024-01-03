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Франція назвала обстріл Бєлгорода правом України на самооборону. В РФ влаштували істерику

Фото: у МЗС Франції висловилися щодо повідомлень про обстріли Бєлгорода (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Франція вважає, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Бєлгороду. Така позиція Парижа викликала у Кремлі шквал істеричної критики.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У матеріалі використані публікації з сайту Міністерства закордонних справ Франції та Telegram-каналу заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Позиція Франції

У французькому зовнішньополітичному відомстві, реагуючі на інформацію про вибухи наприкінці грудня 2023 року у російському місті Бєлгород внаслідок імовірного обстрілу з боку Сил оборони України, роз'яснили позицію країни.

В МЗС Франції нагадали, що існує держава-агресор Росія, яка "здійснює стратегію терору шляхом навмисних ударів по основних об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право". Водночас Україна "діє в порядку самооборони, відповідно до Статті 51 Статуту ООН".

"У Росії є можливість покласти край цьому конфлікту та людським трагедіям, які його супроводжують, за що вона несе повну відповідальність", - наголосили в міністерстві.

Для цього Росія має вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України, пояснює Париж.

"Це є необхідною умовою для відновлення міцного миру та збереження міжнародного порядку, заснованого на праві", - констатували у МЗС Франції.

Що відповіли у РФ

На оприлюднену відповідну заяву французького міністерства 3 січня істерично відреагував заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Чиновник, не вдаючись у деталі та роз'яснення, видав шквал грубої лайки у своєму Telegram на адресу французів.

"Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу - це "право на самооборону". Мр*зь. Ви**ядки. Виродки", - йдеться у повідомленні російського посадовця.

Що кажуть у Росії у відповідь на заяву МЗС Франції щодо імовірних ударів ЗСУ по Бєлгороду (фото: скрін з Тг-каналу Дмитра Медведєва)

Вибухи у Бєлгороді

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети. А 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, і місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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