Франция назвала обстрел Белгорода правом Украины на самооборону. В РФ устроили истерику

В материале использованы публикации с сайта Министерства иностранных дел Франции и Telegram-канала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Позиция Франции

Во французском внешнеполитическом ведомстве, реагируя на информацию о взрывах в конце декабря 2023 года в российском городе Белгород в результате вероятного обстрела со стороны Сил обороны Украины, разъяснили позицию страны.

В МИД Франции напомнили, что существует государство-агрессор Россия, которое "осуществляет стратегию террора путем умышленных ударов по основным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право". В то же время Украина "действует в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

"У России есть возможность положить конец этому конфликту и сопровождающим его человеческим трагедиям, за что она несет полную ответственность", - подчеркнули в министерстве.

Для этого Россия должна вывести все войска с международно признанной территории Украины, объясняет Париж.

"Это необходимое условие для восстановления крепкого мира и сохранения международного порядка, основанного на праве", - констатировали в МИД Франции.

Что ответили в РФ

На обнародованное заявление французского министерства 3 января истерически отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник, не вдаваясь в детали и разъяснения, издал шквал грубой брани в своем Telegram в адрес французов.

"Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". Мр*зь. Вы**ядки. Уроды", - говорится в сообщении российского чиновника.

Что говорят в России в ответ на заявление МИД Франции по поводу вероятных ударов ВСУ по Белгороду (фото: скрин с Тг-канала Дмитрия Медведева)

Взрывы в Белгороде

Напомним, 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгорода. Сообщалось о повреждениях более 40 зданий и 60 транспортных средств. Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Кроме того, россияне заявляли, что 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. В Минобороны РФ рассказывали о якобы сбитых ракетах. А 3 января утром в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, и местный губернатор заявил о "напряженной ситуации".