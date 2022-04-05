Франция назвала дату согласования новых санкций ЕС против России

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции против России. Намерение запустить новые ограничительные меры связано с сообщениями о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления с окраин столицы Украины Киева.

Отметим, что в новом пакете предусматривается повышение таможенного тарифа на импорт российских энергоносителей, который должен побудить государства быстро сократить их использование. Также предполагается ограничить лизинг самолетов, а также экспорт авиационного топлива и предметов роскоши.

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