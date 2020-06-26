Франция назвала дату начала расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Расшифровка бортовых самописцев сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" начнется в июле. Расшифровкой будет заниматься Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

Об этом BEA сообщило на странице в Twitter.

В бюро заявили, что Иран официально обратился за помощью по расшифровке "черных ящиков" украинского самолета. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции.

Информацию о согласии Ирана передать "черные ящики" самолета МАУ также подтвердил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давления украинского правительства и их коллег из других стран", - написал он.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Для выяснения обстоятельств катастрофы необходимы данные с бортовых самописцев уничтоженного самолета, но Иран затягивает этот процесс. Поскольку Украина и Иран не имеют необходимого оборудования, расшифровку "черных ящиков" будет проводить Франция.

Ранее в МИД заявляли, что до сих пор ожидают передачи "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Однако, завершить расследование авиакатастрофы самолета МАУ можно и без информации с "черных ящиков", считают в украинском МИД.