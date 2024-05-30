Франція наступного тижня може оголосити про відправку військових інструкторів до України, - ЗМІ

Франція незабаром може спрямувати військових інструкторів в Україну, попри побоювання деяких союзників і критику з боку Росії. Париж може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами дипломатичних джерел видання, Париж сподівається створити й очолити коаліцію країн, що пропонують таку допомогу Києву у військових діях, попри те, що деякі європейські партнери побоюються, що це може зробити більш імовірним прямий конфлікт із Росією.
За словами двох дипломатів, Франція спочатку направить обмежену кількість співробітників для оцінки умов місії, а потім направить кілька сотень інструкторів.
За їхніми словами, навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці техніки в робочому стані та технічній експертизі бойових літаків, яку надасть Захід. Париж також фінансуватиме, озброюватиме та навчатиме українську моторизовану бригаду.
"Домовленості перебувають на дуже високому рівні, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - заявило одне з джерел.
Кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон був першим західним лідером, який припустив можливість відправки західних військ в Україну.
Тоді глава французької держави назвав умови, за яких ця ініціатива може бути реалізована. Зокрема, відправка військ може відбутися в разі нового нападу росіян на Одесу або Київ.
Проте цими днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що Франція вирішила направити своїх інструкторів до України.
Зазначимо, що раніше Макрон анонсував візит Зеленського до Франції, який відбудеться 6 червня.
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