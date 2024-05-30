Франция на следующей неделе может объявить об отправке военных инструкторов в Украину, - СМИ

Франция вскоре может направить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России. Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам дипломатических источников издания, Париж надеется создать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую помощь Киеву в военных действиях, несмотря на то, что некоторые европейские партнеры опасаются, что это может сделать более вероятным прямой конфликт с Россией.
По словам двух дипломатов, Франция первоначально направит ограниченное число сотрудников для оценки условий миссии, а затем направит несколько сотен инструкторов.
По их словам, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании техники в рабочем состоянии и технической экспертизе боевых самолетов, которую предоставит Запад. Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.
"Договоренности находятся на очень высоком уровне, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - заявил один из источников.
Несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон был первым западным лидером, который допустил возможность отправки западных войск в Украину.
Тогда глава французского государства назвал условия, при которых эта инициатива может быть реализована. В частности, отправка войск может произойти в случае нового нападения россиян на Одессу или Киев.
Однако на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что Франция решила направить своих инструкторов в Украину.
Отметим, что ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию, который состоится 6 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.